Hillu´s Herzdropfa in Ellwangen, 27.11.26

Hillus Herzdropfa, alias Hiltrud Stoll und Franz Auber, sind bekannt aus Funk und Fernsehen und seit Jahren mit schwäbischem Humor auf den Bühnen des Landes unterwegs. In ihrem Programm »Ächde Älbler« nehmen sie die Eigenheiten der Schwäbischen Alb und ihrer Bewohner aufs Korn. Im Mittelpunkt steht das Leben der »Älbler« von schwäbischer Sparsamkeit über Spätzle und Maultaschen bis zum Most. Mit viel Selbstironie und einem unverwechselbaren Dialekt erzählen die beiden von Traditionen, kulinarischen Vorlieben und besonderen Bräuchen. Dabei zeigen sie, was einen echten Älbler ausmacht und warum Schwäbisch mehr ist als nur ein Dialekt.

Hillu´s Herzdropfa, Fr. 27. November, 20 Uhr, Stadthalle Ellwangen, www.ellwangen.de