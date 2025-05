Hillus Herzdropfa in Mosbach (7.6.25)

Für Hillus Herzdropfa gilt die einfache Formel von Thaddäus Troll: »Schwabe ist wer schwäbisch spricht« Hillus Herzdropfa (selber waschächde Älbler) wissen alles über diese Highländer ond was sonscht no auf dr Alb romschbrengt! Dialekt schwätza ist Ehrensache. Besucher können sicher sein, dass sie »Hillu´s Herzdropfa« direkt und in gewohnter Dosis bekommen. Ihr untrügliches Gespür für komische Momente und Begegnungen wird von den Vollblut-Comedians mit witziger Schlagfertigkeit und feiner Ironie gemischt. Ihre Auftrittserfahrung gepaart mit Menschenkenntnis und dem Willen ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu überraschen, das liegt den beiden am Herzen und garantiert beste schwäbische Unterhaltung. Mit Witz und Charme nehmen die beiden die typisch schwäbischen Befindlichkeiten aufs Korn.

Sa. 7. Juni, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach

www.hillus-herzdropfa.de