Hillus Herzdropfa in Schwaigern (6.9.25)

Ächde Älbler leabet gaaanz näh am Hemml! Für Hillus Herzdropfa gilt die einfache Formel von Thaddäus Troll: Schwabe ist wer schwäbisch spricht“. Unser Schwobaländle ist keines der Bundesländer, das von Politikern festgelegt wurde, vielmehr ist es ein „Kulturraum“ ein Gebiet in dem Menschen eine gemeinsame Kultur teilen. Dazu gehört die schwäbische Sparsamkeit: S´Salz von dr Brezel reiba, dass dr Bsuach koin Durscht griagt. Und natürlich Spätzla. Was sonst noch zu einem ächden Älbler gehört, erfährt man in diesem Programm.

Sa. 6. September, 20 Uhr, Frizhalle, Schwaigern, www.schwaigern.de