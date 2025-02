Himpel & Jahnel am 10. März in Heilbronn

Benjamin Himpel und Benedikt Jahnel teilen die Leidenschaft für die Schönheit von Mathematik und Musik, die sich auf vielfältige Weise in ihren Kompositionen widerspiegelt und das Publikum in ihren Bann zieht. Dabei entstehen organische Gesamtkunstwerke, in denen nahtlos verwobene Spannungsbögen und Improvisationen miteinander verschmelzen. Duo-Abende im Jazz sind nicht so häufig im Programm. Wenn so ein Konzert ansteht, sind es meistens außergewöhnliche Musiker, die im Stande sind, ganz besondere Stimmungsbilder zu erzeugen.

Mo. 10. März, 19:30 Uhr, Jazzclub Cave61, Heilbronn, www.cave61.de