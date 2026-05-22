Hinterlandgang: Ehrlich, direkt, energiegeladen, 04.06.26

Die Hinterlandgang aus Demmin in Vorpommern war vor wenigen Jahren kaum überregional bekannt, doch inzwischen reicht ihr Name von den Alpen bis nach Nordfriesland. Albert und Pablo stammen aus einer Region mit sozialen Herausforderungen, die auch ihre Texte prägen. In ihren Songs reflektieren sie Alltag, Sorgen und Hoffnungen und benennen Probleme klar, ohne in Klischees oder Phrasen zu verfallen. Ihre Geschichten handeln von Freundschaft, Euphorie, aber auch von Traurigkeit und harter Realität. Trotz schwieriger Themen bewahren sie eine positive, offene Haltung, die ihr Publikum besonders schätzt. Live überzeugen sie mit Energie und Spielfreude.

Hinterlandgang, Do. 4. Juni, 19 Uhr, Esperanza, Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de