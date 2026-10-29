HipHop meets Classic auf Schloss Schrozberg, 13.11.26

Singer/Songwriter, Producer und Komponist Noian und Pianistin, Autorin und Komponistin Annette Hölzl präsentieren den Groove der Geschichte: Warum ein Papst die Rockmusik erfand. Im Konzert HipHop meets Classic werden die Grenzen zwischen Stilen und Genres von Annette Hölzl und Noian aufgehoben. Die Live-Performance ist eine faszinierende, amüsante, verblüffende, groovende musikalische Zeitreise. Die Beiden ermitteln, überführen, entdecken, verfolgen und fusionieren ebenso humorvoll wie provokativ und natürlich fundiert recherchiert: Was hat Pythagoras mit dem Liebestraum von Franz Liszt zu tun? Warum hat ein Papst im 14. Jahrhundert die Rockmusik erfunden?

Fr. 13. November, 19.30 Uhr, Kultursaal Schloss Schrozberg, www.schrozberg.de