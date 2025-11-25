Hiss: Drei Jahrzehnte Schmutz, Schmalz und Lebenshilfe, 12.12.25

Seit 1995 ist die Kapelle Hiss unterwegs und begleitet ihr Publikum durch kleine und große Krisen. Ob Vulkanausbrüche, Jahrhundertfluten, Finanzkrisen oder persönliche Durststrecken, ihre Musik muntert auf, ordnet ein und schenkt Halt. Seit drei Jahrzehnten liefern Hiss lyrische Lebenshilfe für jede Lage, den Rhythmus für ausgelassene Abende und den Soundtrack des Alltags. Viel verlangen sie dafür nicht: Applaus, etwas Wein, eine Brotzeit und ein paar Münzen genügen. Passend dazu erscheint im 30. Jahr ihres Bestehens der neue Tonträger »Für eine Handvoll Cent«, gefüllt mit frischen Songs voller Kraft, Humor und Lebenserfahrung. Die Band besingt zeitlose Themen wie Liebe, Sucht, Fernweh und das Wetter in ihrer einzigartigen Mischung aus Polka und Rock’n’Roll, Tex-Mex und Balkan-Blues, Ska und Country, einer unverwechselbaren Kombination aus Schmutz und Schmalz.

Hiss, Fr. 12. Dezember, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de