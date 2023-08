Höhepunkt an Höhepunkt in Backnang

Das Konzert des die Grenzen der klassischen Musik sprengenden Damen-Quartetts Salut Salon ist nur einer der vielen Höhepunkte, die in der neuen Saison in den Sparten Klassik, Jazz, Cross Over, Literatur, Schauspiel, Tanz, Oper und Kinder geboten werden. Das Programm hält für jeden Geschmack und jede Altersstufe etwas bereit.

Eröffnet wird die Spielzeit am 30. September von der renommierten Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz mit ihrem jungen Chefdirigenten Gabriel Venzago und der Schweizer Nachwuchsgeigerin Ilva Eigus an. Ein weiterer Höhepunkt im Klassikprogramm ist die szenische Aufführung der Oper »La Traviata« in einer berührenden kammermusikalischen Fassung.

Im Jazzprogramm treten unter anderem die hr-Bigband mit dem Pianisten Billy Childs und der Sängerin Alicia Olatuja auf sowie die amerikanisch-niederländische Singer-Songwriterin Lucy Woodward. Außerdem kommt Max Mutzke nach Backnang!

Das Cross Over-Programm macht seinem Namen alle Ehre und überschreitet Grenzen: Der Magie-Star Peter Valance wird das Publikum nach Las Vegas entführen. Die französische Compagnie Pyramid mischt Ballett mit Hip-Hop zu dem mitreißenden Tanzereignis »Ballet Bar«. Ebenso mitreißend wird der Abend »Motown goes Christmas«, während das österreichische Ensemble Federspiel der klassischen Blasmusik einen modernen und augenzwinkernden Anstrich verleiht.

Einen ganz besonderen Theaterabend bietet das spanische Kulunka Teatro mit dem Stück »Solitudes«. Chaos bricht aus, wenn »Die Blues Brothers« in einer Musical-Fassung die Bühne unsicher machen. Gemächlicher aber nichtsdestotrotz pointiert geht es im Literatur-Programm zu, das unter anderem einen Streifzug durch das Werk von Robert Gernhardt bietet sowie eine literarisch-musikalische Reise durch Paris.

Für Kinder gibt es wieder vier der beliebten FlauschOhren-Konzerte zum Mitmachen; diesmal mit musikalischen Reisen in verschiedene Länder und Kontinente. Das diesjährige Stück für Grundschulkinder in der Adventszeit ist »Des Kaisers neue Kleider«. Mit »Farbenspiele« wird erstmals ein Theaterstück für Kindergartenkinder angeboten. Und natürlich fehlt auch dieses nicht: Das traditionelle Neujahrskonzert sowie das classic-opern-air.

Kulturprogramm 2023/ 24 im Backnanger Bürgerhaus

