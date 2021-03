Hörbühne – Der Podcast vom Theater Heilbronn – Hinter die Kulissen hören

Ab jetzt können sich Freunde des Heilbronner Theaters noch besser über alles informieren, was am Berliner Platz passiert. In der Podcast-Reihe unter dem Titel »HörBühne – hören was sich im Theater abspielt« wird zweimal im Monat, an jedem zweiten und vierten Donnerstag ab 17.30 Uhr, akustisch hinter die Kulissen geblickt oder es werden Hintergrundinformationen zu den Inszenierungen des Theaters präsentiert. Es gibt Interviews mit den Theatermachern und Experten zu den Themen der Stücke oder Hörreportagen, die den Theaterleuten beim Arbeiten einfach auf die Finger schauen. Nach der ersten Ausstrahlung sind die Beiträge dann über die Homepage des Theaters Heilbronn und den gängigen PodcastApps abrufbar. Das Theater Heilbronn hat sich für dieses neue Format eine Expertin ins Team geholt: Katja Schlonski, die viele Jahre als Reporterin, Moderatorin und Redakteurin beim SWR gearbeitet hat.

Podcast und weiter Infos unter www.theater-heilbronn.de