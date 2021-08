Hofgarten als besonderer Rahmen: Öhringer Messe im Park

Öhringen ist bald wieder Messestadt: Vom 30. September bis zum 3. Oktober findet die 8. Auflage der erfolgreichen »messeÖHRINGEN« statt. Die »Messe im Park« wird sich von der Kultura, entlang der Ohrn über den Hofgarten und den Schlosshof bis zum Marktplatz erstrecken.

Das bisherige Messekonzept wurde damit weiterentwickelt und die Besucherinnen und Besucher werden im barocken Hofgarten ein Füllhorn an Fachinformationen erhalten und dabei ein ganz besonderes Ambiente erleben.

»Nach der langen Corona-Durststrecke, und den vielen Monaten ohne Veranstaltungen findet mit der Öhringer Messe endlich wieder ein größerer und zugleich sicherer Publikumsmagnet statt«, freut sich Anastasia Fahrenbruch von der städtischen Wirtschaftsförderung. Die städtische Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing, das Kultura-Team und Messeveranstalter D. Koenitz GmbH Koblenz haben die traditionelle Öhringer Messe weiterentwickelt und das neue, luftige Park-Konzept erarbeitet.

»Herz der Messe ist die »Messemeile«, die sich von der Kultura entlang der Ohrn bis zum Schlosshof und der Allmand bis in die Innenstadt erstreckt«, beschreibt Wirtschaftsförderer Michael Walter das neue Messegelände. Mit dem Hofgarten ist auch das ehmalige Gartenschaugelände Teil der Messe und garantiert eine ganz besonders schöne und unverwechselbare Atomsphäre.

Abstands- und Hygieneregeln werden zum Schutz der Aussteller und der Besucher groß geschrieben. Ein umfangreiches Hygienekonzept sorgt an allen vier Tagen für einen unbeschwerten und sicheren Bummel über die Messe. Testmöglichkeiten werden die Sicherheit des Messebesuchs zusätzlich erhöhen. Die Veranstalter versuchen zudem, Impfmöglichkeiten im Messe-Umfeld anzubieten. Auf die großen klassischen Messe- hallen auf der Herrenwiese verzichtet das neue Konzept. Diese Flächen vor der Kultura stehen an allen vier Messetagen als kostenlose Parkplätze für alle Besucher aus nah und fern zur Verfügung. Zugleich garantieren sie kurze Wege zum Gelände.

Die großen Messehallen werden dabei ersetzt durch kleinere Hallen und hochwertige Pagoden. Diese werden rund um das Kultur- und Tagungshaus Kultura, entlang der Ohrnuferflächen und im barocken Park des Hofgartens ein besonders wertiges Ambiente bieten.

Die Ausbildungshalle bildet auch in diesem Jahr einen besonderen Messebereich. Ausbildende Betriebe aus der Region informieren an den vier Messetagen über attraktive und zukunftsfähige Ausbildungsmöglichkeiten. Bei den Ausbildungsprofis der Region Hohenlohe sind alle Schulabgänger in besten Händen und erhalten das erforderliche Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere.

Berufliche Perspektiven und noch viel mehr zeigt der Bau-Stand an der Tanzlinde auf der Allmand. Wie auch in der Kultura und auf dem Marktplatz wird es dort ebenfalls eine Bühne geben, die eine Mischung aus Informationen und Unterhaltung präsentiert.

Im Schlosshof hisst erstmals der neue Stadtmarketingverein »Öhringen. Lieblingstadt.« seine Fahnen. Handels- und Gewerbeverein Öhringen und das städtische Marketing werden mit diesem Verein das Stadtmarketing professionalisieren. Auch Unternehmen aus Großhandel, Industrie, Logistik, freie Berufe und Handwerker können sich im taufrischen Verein aktiv einbringen und von der Vernetzung profitieren.

Einen weiteren Baustein des Öhringer Messekonzepts stellt die Ehrenamtsbörse dar. Am Messe-Samstag und -Sonntag präsentieren sich in der Alten Turnhalle am Rande des Hofgartens Öhringer Vereine und werben für das Ehrenamt.

Auf dem Marktplatz im quirligen Herzen der Stadt bildet die Programmbühne einen weiteren zentralen Ort der 8. »messeÖHRINGEN« – am Samstag und Sonntag erwarten die Veranstalter einen Überraschungsgast, der jedoch noch nicht verraten wird.

Öhringer Messe im Park

Do. 30. September bis So. 3. Oktober

Hofgarten, Öhringen, www.oehringen.de