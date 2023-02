Hohenloher Kultursommer 2023

Am 3. Juni ist es soweit: Der Hohenloher Kultursommer startet in seine 37. Saison und feiert dabei zugleich den 30. Geburtstag der ausrichtenden Kulturstiftung Hohenlohe. Bis in den Oktober wird wieder Klangvielfalt an spannenden Orten geboten.

62 Konzertveranstaltungen in fünf Landkreisen , 50 verschiedene Räumlichkeiten und Locations in 32 verschiedenen Städten und Dörfern: Auch 2023 schöpft die Kulturstiftung Hohenlohe wieder aus den Vollen. Die Eröffnungswoche des Kultursommers findet traditionell im Rittersaal des Schlosses Neuenstein statt – so auch in diesem Jahr. Beim ersten Eröffnungskonzert am 3. Juni spielt das L‘Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg mit einem besonderen Programm rund um die Mannheimer Schule mit selten aufgeführten Werken, etwa von Ludwig August Lebrun oder Ignaz Holzbauer. Beim zweiten Eröffnungskonzert am 4. Juni im Rittersaal des Schlosses Kirchberg wird der Fokus auf »Frauen in der Musik« gelegt. Das Boulanger Trio spielt Stücke von Komponisten wie Philip Glass, Quincy Jones, Leonard Bernstein oder Aaron Copland, die eine Eigenschaft gemein haben: Sie alle waren Schüler von Nadia Boulanger, deren Wohnung in Paris ein wichtiger Treffpunkt der französischen Musikerwelt war.

Eine besondere Premiere findet am 8. September in der Jagstmühle statt. Der Star-Tenor Julian Prégardien gibt nicht nur Schuberts Liederzyklus »Die schöne Müllerin« zum Besten, das Ganze wird eingerahmt von einem besonderen Genuss-Dinner und einer Live-Aufführung eines thematisch passenden, von Julian Prégardien und Johannes Held produzierten SWR-Hörspiels. Zudem wird vor herrlicher Kulisse die Möglichkeit geboten, direkt mit dem Künstler in Kontakt zu kommen. »Hier bekommt unser Motto ‚Musik ganz nah‘ eine greifbare Dimension«, kommentiert Kultursommer-Intendant Marcus Meyer diese besondere Premiere.

Die größte Veranstaltung des Hohenloher Kultursommers ist wieder das auf zwei Tage ausgedehnte Musikfest auf Schloss Weikersheim. Dieses Mal wird‘s jazzig, denn am 30. Juni gibt Tom Gäbel die größten Hits von Frank Sinatra zum Besten, begleitet mit großem Orchester der Festivalphilharmonie Westfalen. Das Motto der fünf Auswahlkonzerte und des Festkonzerts im Schlossgarten am 1. Juli lautet »Filmmusik«.

Auch darüber hinaus bietet der Hohenloher Kultursommer wieder eine breite Auswahl an Konzerten aus den Bereichen Alte Musik, Klassik und Weltmusik. Die 2022 eingeführte Linie »Jazz im Rittersaal« wird 2023 am 10. Juni in Neuenstein fortgeführt. Aus Großbritannien kommen Sue und Neal Richardson mit Band, um den Trompeter Chet Baker musikalisch zu würdigen. Ein weiteres besonderes Highlight ist der Konzerttag am 6. August in Öhringen. Dieser steht unter dem Motto »50 Jahre Hohenlohekreis« und bietet an drei unterschiedlichen Spielstätten drei Weltmusikkonzerte mit Musik aus den Ländern, in denen der Hohenlohekreis Kreispartnerschaften pflegt: Irland, Polen und China.

Julian Prégardien/ Foto: Peter Rigaud

