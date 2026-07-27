Hohenloher Kultursommer 2026: Musikalischer Urlaub zuhause – von Sizilien bis Indien

Zwischen historischen Schlössern, Kirchen, Keltern und Kleinoden entfaltet sich der Musiksommer, der internationale Spitzenkünstlerinnen und -künstler ebenso wie außergewöhnliche Ensembles und junge Talente zusammenführt. Am 8.8. begegnen sich bei Harphonic – Volume 2 Harfe, Hackbrett, Streicher und weitere Klangfarben zu einem Programm voller überraschender musikalischer Perspektiven. Ein besonderer Höhepunkt ist der Konzerttag in Öhringen am 9.8. Drei Veranstaltungen laden dazu ein, Musik aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben. Der Konzerttag auf Schloss Schillingsfürst wird am 16.8. mit mehreren Konzerten und hochkarätigen Solistinnen und Solisten, darunter das Bläserensemble Federspiel, zu einem musikalischen Genuss. Gleichzeitig beginnt im Kloster Schöntal der 40. Internationale Meisterkurs für Streicher, dessen Abschlusskonzert am 22.8. die Arbeit einer neuen Generation hervorragender Nachwuchsmusikerinnen und -musiker präsentiert. Mit »Klassik um vier« erklingen am 19.8. Werke von Johann Sebastian Bach und George Enescu in der Jugendstilkirche Gaggstatt. Spirituelle Klangwelten eröffnet schließlich das Konzert »Licht und Finsternis«, das am 28.8. die eindrucksvolle Akustik der Öhringer Stiftskirche nutzt. Indische Klänge und Kulinarik verbindet das Konzert »Der Atem des Raga« am 21.8. auf Schloss Kirchberg. Zum Monatsausklang richtet sich der Blick noch einmal über Europas Grenzen hinaus. Die sizilianische Formation Unavantaluna bringt am 29.8. die musikalischen Traditionen Süditaliens nach Hohenlohe, bevor 3 On The Bund mit Folk und Weltmusik am 30.8. den August beschließt.

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