Hohenloher Kultursommer: Auf zum musikalischen Finale

Der Hohenloher Kultursommer startet in seinen vierten Festivalmonat und setzt damit zum großen musikalischen Finale an. Gleich zu Beginn am 5. September gibt es eine außergewöhnliche Klangkombination aus Tuba und Orgel mit Andreas Martin Hofmeir und Barbara Schmelz in Künzelsau. Wer dabei die Künstler persönlich treffen möchte, kann noch eines von wenigen »Eat & Greet«-Tickets ergattern: Konzert und ein 2-Gänge-Menü im Restaurant Anne-Sophie, zusammen mit dem Künstlerpaar, bieten sicherlich ein einmaliges Erlebnis.

Einen Tag später steht ein weiteres großartiges Duo in Schöntal auf der Bühne. Das Pianistenehepaar Herbert Schuch und Gülru Ensari warten mit einem »Ungarischen Bolero« auf. Das traditionelle Prinz-Constantin-Konzert am 12. September, bei dem die Dozenten des Internationalen Kammermusikmeisterkurses der Jeunesses musicales auf der Bühne stehen, bietet Kammermusik der Extraklasse in Weikersheim. Und wie klingt eigentlich Johann Sebastian Bach auf der Hammondorgel? Das zeigen auch am 12. September Trompeter Daniel Schmahl, Geiger Matthias Zeller und Organist Marius Leicht mit »Bach in Blue« in Oberginsbach. Da klingt Bach nach Sommer-Jazz.

Der Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe lädt am 13. September in der Kultura Öhringen mit dem Chamber Choir of Europe zum Mitsingen ein. Grund zur Sangesfreude ist der 40. Geburtstag des Festivals. Die Poetry-Künstlerin Lilly Günther verfasst speziell einen Text für das Event, das mit einem Empfang endet. »Der Abend richtet sich nicht nur an unsere Fördermitglieder, sondern an alle Kultur- und Musikinteressierten, die unsere Arbeit der Kulturstiftung kennenlernen möchten«, unterstreicht Intendant Marcus Meyer.

Das Highlight des Monats wird sicherlich das Konzert mit Popsänger Joris am 17. September, der zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn im Carmen Würth Forum seine Songs auf inspirierende Art und Weise präsentieren wird. Barocktrompeten »läuten« am 20. September in Kloster Schöntal dann die Finalwoche ein, in der der u.a. das Chrontic Quartett am 26. September in Sindeldorf zwischen dem Karneval der Tiere, ABBA, Bach und Beethoven, Salon und Tanzfläche alle musikalischen Grenzen löst und neu verknotet. ­Selbiges macht dann auch Star-Klarinettist Sebastian Manz beim Schlusspunkt am 27. September in Schöntal mit 10 weiteren Musikerinnen und Musikern und dem Programm »Quasi cool«.

Highlights im September:

Sa. 5. September: Nordwinde – Tuba und Orgel, Johannes-kirche, Künzelsau

So. 6. September: Spurensuche – Ungarischer Bolero, Kloster Schöntal

Sa. 12. September: Prinz-Constantin-Konzert, Schloss Weikersheim

Sa. 12. September: Bach in Blue, Katholische Kirche Corpus Christi, Krautheim-Oberginsbach

So. 13. September: Wach auf, meines Herzens Schöne, Kultura, Öhringen

Do. 17. September: WKO meets Joris, Carmen Würth Forum, Künzelsau

So. 20. September: Der Reichtum des Klangs, Kloster Schöntal

Sa. 26. September: Tierisches zwischen Klassik und Pop, Pfarrscheune Schöntal-Sindeldorf

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de