Hohenloher Kultursommer: Musik ganz nah

»Musik ganz nah« – dieses Motto gilt in dieser Saison umso mehr für das traditionsreiche, internationale Festival Hohenloher Kultursommer.

Die Unmittelbarkeit der Bühnen in den historischen Burgen, Fürstenschlössern, Klosteranlagen, Kirchen und Keltern macht das Musikerlebnis im Hohenloher Land mit einem Mix aus Alter Musik, Kammer- und Weltmusik zu einem ganz besonderen Kulturerlebnis. Durch weitere Lockerungen hinsichtlich der Corona-Einschränkungen ist im September ein Normalbetrieb des Musikfestivals wahrscheinlich.

Somit können sich die Festivalgäste am 4. September auf die Titularorganistin der Elbphilharmonie Iveta Apkalna in Künzelsau freuen. Im Carmen Würth-Forum – einer der wenigen modernen Spielstätten – gastiert am 11. September die französische Geigerin Marianne Piketty, zusammen mit ihrem Ensemble Le Concert Idéal. Dass Musik und Raum zu einem Gesamterlebnis verschmelzen, wird am 16. September in Kloster Schöntal deutlich. Im ehemaligen Zisterzienserkloster erklingen vom Ensemble Per-Sonat aus Originalquellen die Gesänge der Nonnen, die damals unsichtbar für die Gläubigen durch die Mauern drangen.

Am 19. September sind dann in der Klosterkirche orchestrale Klänge mit dem renommierten Württemberger Kammerorchester Heilbronn und Noah Bendix-Balgley an der Violine zu hören – einer der 1. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker.

Warum sich Ludwig van Beethoven 1791 in Mergentheim aufhielt, was Mozart in zwei Stunden auf der Rückreise von Paris in Crailsheim unternommen hat, wie sich der Stammbaum von Johann Sebastian Bach in Hohenlohe verzweigt, welche Verbindungen Franz Liszt zu Schloss Schillingsfürst hatte und welche Komponisten aus Hohenlohe fast vergessen sind, ist noch bis zum 10. September in der Ausstellung »Beethoven & Co. in Hohenlohe« in der Sparkasse Künzelsau zu erfahren. Verklanglicht wird das Thema am 18. September in Niederstetten von der Fürstlich Löwensteinischen Hofmusic, u.a. mit Werken des Hohenlohers Friedrich Witt. Den Schlusspunkt setzt das Trio Rhapsody Three um die Starnberger Geigerin Rebekka Hartmann am 26. September ebenfalls in Schöntal.

Tickets und Informationen unter 07940-18 348 und www.hohenloher-kultursommer.de