Hohenloher Kultursommer: Musikalische Sternstunden in historischem Ambiente

Der Hohenloher Kultursommer erreicht im Juli seinen traditionellen Höhepunkt. In der Jubiläumssaison des 40. Festivals erwartet das Publikum außergewöhnliche Konzerterlebnisse an einigen der schönsten Kulturorte der Region. Schlösser, Gärten und historische Säle werden dabei zu Bühnen für musikalische Vielfalt, besondere Begegnungen und sommerliche Festivalatmosphäre. Insgesamt präsentiert der Hohenloher Kultursommer 2026 mehr als 50 Konzerte an 48 Spielstätten unter dem Leitgedanken »Musik ganz nah«.

Expand Foto: Udo Schenk Udo Schenk

Mittelalterfans und Fans der ARD-Serie »In aller Freundschaft« dürfen sich gleich doppelt freuen. Denn am 5. Juli kommt Schauspieler Udo Schenk zusammen mit der Capella Antiqua Bambergensis und Jule Bauer in die Katharinenkirche nach Schwäbisch Hall. Das fränkische Ensemble Kilian, Kolonat und TonArt – angelehnt an drei Frankenapostel - bietet am 18. Juli in Herrentierbach einen Mix aus Volksmusik, Gypsy-Jazz und Balkan-Feeling. Und wem es tagsüber zu heiß ist, hat am 26. Juli in Kloster Schöntal im Konventgarten Gelegenheit, ein Sonnenaufgangskonzert der Fürstlich Löwensteinischen Hofmusik mit anschließendem Frühstücksbuffet zu besuchen. Beginn ist hier 6.30 Uhr morgens. Ein Crossover-Konzert zwischen Klassik und Jazz mit neu komponierter Musik, die an den Kirchenraum in Niederstetten angepasst wird, kann am 30. Juli beim Programm »Crossing Voices« gehört werden.

Mehr Infos www.hohenloher-kultursommer.de