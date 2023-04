Hohenloher Kulturstiftung: UpBeat, Jubiläum & Kultursommer

Die Veranstaltungen der Kulturstiftung Hohenlohe prägen Frühjahr und Sommer in der Region. Noch zwei Konzerte des Festivals UpBeat am 6. und am 20. Mai stehen aus, ebenso wie eine Veranstaltung zur Jubiläumsfeier des Hohenlohekreises am 13. Mai und die Eröffnung des Hohenloher Kultursommers am 3. Juni.

Das Besondere an UpBeat Hohenlohe: Junge Jazzbands aus der Region coachen Schüler und Schülerinnen und beziehen sie in ihre Konzerte mit ein. Am 6. Mai spielt das Duo Loud Kid an der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau und am 20. Mai tritt Heidi Bayers Virtual Leak im Reinhold-Würth-Haus in Bad Mergentheim auf. Zudem findet in diesem Jahr eine Kooperation mit dem Projekt »DemHOKratie – Youngsters machen Demokratie... stark!« statt. »Wir haben einfach festgestellt, dass angedachte musikalische Projekte für Kinder und Jugendlich im Rahmen der Initiative »DemHOKratie« ganz in Richtung des UpBeat-Konzepts gehen«, erklärt Marcus Meyer, Intendant des Hohenloher Kultursommers. »Gerade der Jazz ist hierfür prä-

destiniert: Gemeinsames Musizieren in der Gruppe, auch gemeinsam komponieren und improvisieren.«

Am 13. Mai findet das offizielle Jubiläumskonzert zu 50 Jahre Hohenlohekreis im Carmen Würth Forum statt, das die Kulturstiftung Hohenlohe präsentiert. Das Motto des Jubiläums lautet »Zusammen gewachsen«. Letztes Jahr hatte sich beim Hohenloher Kultursommer das neue Euphonia Orchester München gegründet – ein Projekt der Geigerin Rebekka Hartmann. »Wir hatten die Idee, dass ein neues Orchester zusammenwachsen muss und deshalb symbolisch gut für dieses Konzert passt«, so Marcus Meyer über die Konzeption des Konzerts. »Außerdem ist Rebekka Hartmann seit knapp zehn Jahren in jeder Saison des Kultursommers dabei und mittlerweile stark mit der Region verbunden.«

Am 3. Juni findet schließlich die Eröffnung des Hohenloher Kultursommers auf Schloss Neuenstein mit dem L‘Orfeo Barockorchester statt. »Von Ludwig August Lebrun wird ein Oboenkonzert zu hören sein, das noch nie beim Hohenloher Kultursommer aufgeführt wurde. Generell ist es kaum im Konzertsaal zu hören«, erläutert Marcus Meyer die Programmgestaltung. »Die Mannheimer Schule war bis zu Joseph Haydn das Nonplusultra für Kompositionen und für orchestrales Musizieren. Somit erlangte die Hofkapelle europaweites Ansehen. Die Noten der Mannheimer wurden in Paris verlegt, dem damaligen Kulturzentrum. Somit befinden sich auch Originalnoten der Mannheimer Schule im Zentralarchiv Neuenstein, u.a. von Ignaz Holzbauer. Von ihm erklingt bei der Eröffnung die Sinfonie Nr. 1 Es-Dur.

Mehr Infos unter

www.hohenloher-kultursommer.de

Abbildung: Rebekka Hartmann