Der raue, kompromisslose Rock’n’Roll von AC/DC aus den 70er-Jahren steht im Mittelpunkt von »Hole Full of Love«. Die Band widmet sich konsequent dieser legendären Ära und bringt mit ihrer energiegeladenen »High Voltage«-Show den Geist von Bon Scott zurück auf die Bühne. Authentischer Gesang, präzise Gitarrensoli und eine druckvolle Rhythmusgruppe sorgen für echtes 70er-Feeling. Seit 1995 ist die Formation nahezu unverändert unterwegs und überzeugt mit großer Spielfreude und musikalischer Präzision. Inzwischen gehören auch die Songs von »Back in Black« zum Programm. Das Publikum reagiert mit purer Begeisterung auf diese intensive Zeitreise.

Hole Full of Love, Sa. 21. März, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de