HomeLändZack: Schwabe trifft auf Badener in Tübingen

Sie kennen sich, sie schätzen sich und sie verstehen sich. Klaus Birk und Andreas Müller haben die unfassbare Sprachbarriere zwischen Badisch und Schwäbisch überwinden können. Der Schwabe Birk, seines Zeichens Kabarett-Großmeister aus Tübingen und der Badener Müller, Parodist und Radiocomedy-Star aus Baden-Baden, wollen das schier Unmögliche schaffen: zusammen auftreten. Ein Greif und ein Hirsch (siehe Landeswappen). Mit ihrem neuen Programm HomeLändZack! werden sie erklären, dass die Welt nicht größer ist als »THE LÄND«, aber »THE LÄND« auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox, ist es aber auch. Dabei wird sich zeigen, dass Aktualitätsbewältigung durchaus sinnstiftend ist, ein Blick zurück im Zorn sich nicht lohnt, wenn dann nur mit Korn nach vorn. Klaus Birk, geboren am Rande des schwarzen Waldes, zieht nach dem Abitur nach Tübingen, studiert Jura und gründet 1982 mit Bernd Kohlhepp das Duo Vis a Vis. Tourt damit zehn Jahre lang quer durch die Republik angereichert durch Gastspiele in der Schweiz, Österreich und der UDSSR. Von 1998 bis 2005 spielt er mit Udo Zepezauer »Helmuts Kurt!« auf Bühnen und im TV. Seit 1992 ist Klaus Birk als Solist unterwegs, schreibt für Film, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Kabarett, Theater. Andreas Müller, geborener Baden-Badener, also genau am gegenüberliegenden Rand des schwarzen Waldes, ist Comedian, Parodist, Musikant, die Leihstimme der letzten Kanzlerinnen und Kanzler, Ministerpräsidenten, Show- und Sportgrößen und dazu noch der Comedychef von SWR3. Er hat Radiokultserien wie »Feinkost Zipp«, die »Lallers« oder »Jogis Jungs« geschaffen und sorgte mit Karl Lauterbachs »coolen Coronakniffs« für Erhellung und Erheiterung in der letzten Pandemie.

HomeLändZack!, Fr. 26. Mai, 20 Uhr, Sparkassen Carré, Tübingen

www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen