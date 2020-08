Homo digitalis und seine analogen Affen: am 22. September im Hospitalhof Stuttgart

Gestern ist das Heute von morgen, richtig. Aber wie schnell ist heute das Morgen von gestern? Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz: Der Mensch rast in die Zukunft. Doch statt nach vorne zu blicken, starren alle auf ihr Smartphone. Der homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste Millennium, dass er den aufrechten Gang bald wieder verlernt hat, erklärt zumindest Kabarettist Philip Weber. Gruselig! Jahrelang hat die Stasi dem Onkel Heinz die Wohnung verwanzt und heute kauft er sich Alexa. Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das »Ende der Arbeit«? Super, dann haben wir endlich Zeit für was Sinnvolles! Aber wann hätte der Mensch jemals was Sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Oder sind wir schon längst Roboter, die nur davon träumen Menschen zu sein? Paranoid Humanoid!

Philipp Weber - »KI: Künstliche Idioten!«,

Dienstag, 22. September, 20 Uhr,

Hospitalhof, Paul-Lechler-Saal,

Stuttgart, www.renitenztheater.de