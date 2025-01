Die Hornblower Big Band probt wieder auf dem Schloss Kapfenburg! Seit mehr als zehn Jahren lassen sich die Mitglieder der Band bei ihren Konzertvorbereitungen von der einmaligen Atmosphäre des Schlosses inspirieren, die anschließenden Werkstattkonzerte sind längst mehr als nur ein Geheimtipp.

Am 9. Februar, laden die Muszierenden wieder zur Sonntagsmatinee. Das Repertoire der Hornblower Bigband reicht von Swing über Latin bis Funk, sie spielt Stücke bekannter Jazzgrößen wie Count Basie, John Coltrane, Antonio Carlos Jobim oder Bob Mintzer, aber auch moderne Arrangements von Songs von Cole Porter oder Kurt Weill. Ursprünglich als Bigband der Hochschule für Sozialwesen Esslingen gegründet, besteht die inzwischen eigenständige Band heute aus rund 20 Musikerinnen und Musikern, die die gemeinsame Begeisterung für die Musik zusammengeführt hat. Gefestigt und erweitert wird das Repertoire in der regelmäßigen Zusammenarbeit mit namhaften Jazzmusikern wie Gerhard Mornhinweg, Uli Röser und Eberhard Budziat. Geleitet wird die Band von Stephan Wursthorn. Mit ihm hat die Band einen versierten Trompeter und Jazzmusiker als Leader, der nicht nur seine musikalischen Ideen, sondern auch eigene Stücke und Arrangements in die Band miteinbringt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos zur Hornblower Big Band gibt es unter www.hornblowerbigband.wordpress.com.