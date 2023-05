Horst Evers in Tübingen

Horst Evers erzählt mitten aus dem Hier und Jetzt: Erlebnisse, Vorfälle und Beobachtungen, in denen er liebevoll, mit viel Witz und einer Prise Weisheit unseren Alltag, unsere zunehmend verstörende Gegenwart ins Komische verklärt. Es ist viel drin in diesem Programm, wie immer verpackt in vielen kleinen Geschichten. Vor allem aber ist es ein grandioser Spaß.

Horst Evers, Sa. 24. Juni, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de