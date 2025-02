Hot Wheels bringt Monstertrucks nach Stuttgart

Nach dem Erfolg der »Glow Party«, kündigt Hot Wheels Monster Trucks das spektakuläre neue Thema für 2025 an: »Glow-N-Fire«. Dieses aufregende neue Event bietet das gleiche Maß an Unterhaltung und Spannung, das die Fans gewohnt sind, jedoch diesmal versehen mit einem zusätzlichen Twist. Die Show präsentiert die beliebtesten Hot Wheels Monster Trucks. Die Zuschauer werden außerdem einen besonderen Auftritt eines sich verwandelnden Roboters sowie die Überflieger des Hot Wheels Monster Trucks Live Freestyle Motocross Teams erleben. Fans von Hot Wheels haben außerdem die Möglichkeit, an der brandneuen Power Smashers Pre-Show Party teilzunehmen, die zweieinhalb Stunden vor jeder Vorstellung stattfindet. Dieses einzigartige Event lässt die Besucher die tollen Designs sowie die epischen Ausmaße der Hot Wheels Monster Trucks aus nächster Nähe bestaunen. alh

Hot Wheels, Sa. 15 & So. 16. Februar, Sa. 11.30 & 18.30 Uhr, So. 10.30 & 16 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.stuttgart-live.de