Huebberg rockt mit Seven Shots und Reckless Roses, 04.09.26

Nach dem Erfolg von 2025 geht es im September in die nächste Runde mit Huebberg rockt. Mit dabei sind dieses Mal Seven Shots, Tributeband zu Volbeat, und Reckless Roses, Tributeband zu Gun N‘ Roses. Perfekter Gitarrensound, tiefe Bässe, ein kraftvoller Drum-Sound und eine durchdringende Stimme – dafür steht Seven Shots, Europas erfolgreichste Volbeat Tribute Band. Nach zehn erfolgreichen Jahren als Voltbeat freuen wir uns wurde die Tribute Band nun offiziell von Volbeat lizenziert und trägt nun den Namen Seven Shots! Dies bedeutet, dass die Band weiterhin den dänischen Rock ’N’ Rollern von Volbeat live eindrucksvoll Tribut zollt, jedoch unter einem neuen Namen. Diese Veränderung unterstreicht unsere Wertschätzung für die Musik von Volbeat und hebt die Einzigartigkeit von Seven Shots hervor.

Reckless Roses nimmt das Publikum auf eine Zeitreise zurück bis in die 80er Jahre mit einem 2-stündigen Repertoire von Guns N‘ Roses-Hits wie »Sweet Child O’mine«, »Live and Let die«, »November Rain« und natürlich dem ultimativen Überflieger »Paradise City«. Reckless Roses kommen dabei nicht nur musikalisch dem Original unglaublich nahe, sondern legen auch erfolgreich Wert darauf, den Look und das Aussehen von Guns #' Roses zu kopieren. So ist es nicht erstaunlich, dass die Tribute Band, die seit 2012 existiert, schon über 400 Shows in 22 Ländern gespielt hat, darunter auch Headline-Shows auf unzähligen Festivals!

Fr. 4. September, 20 Uhr, Im Festzelt, Ellenberg, Tickets bei Musikverein Ellenberg , Reservix , Eventim und an allen bekannten VVK- Stellen