Humor, Melancholie und Indie-Pop, 25.02.26

Die Musik von Marie Diot verbindet eingängigen Indie-Pop, elegantes Chanson und jede Menge Spaß. Bei ihren Konzerten begeistern verquere, humorvolle Ansagen und Lieder, die Hits sein könnten, obwohl sie von scheinbar unhitverdächtigen Themen handeln: Gegensprechanlagen, verlorene Haustürschlüssel oder Angeln ohne Haken. Marie schafft es, diese Alltagsmomente mit fröhlich-witziger Art zu besingen. Auf ihrem aktuellen Album »Ein Kohlrabi unter Kolibris« zeigt sie sich musikalisch und thematisch vielseitig. Zwischen Melancholie und Albernheit, Indie-Pop und Chanson bewegt sie sich souverän und formt daraus ihren unverwechselbaren Stil.

Marie Diot, Mi. 25. Februar, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de