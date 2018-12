Humoriges Hohenlohe

× Erweitern Urban Priol

Beliebte Comedians sorgen in den Städten der Region für einen amüsanten Start ins neue Jahr. Michl Müller ist mit seinem Programm »Müller... nicht Shakespeare«, in dem er Aktuelles aus Politik und Wirtschaft aufs Korn nimmt, am 18.01. in der Stadthalle von Lauda Königshofen zu sehen. Am 08.02. kämpfen die Wellküren in der Stadthalle Künzelsau mit bayrischem Dreigesang gegen stumpfe Einfalt, während Urban Priol am 09.02. in der Kultura in Öhringen auf die letzten 35 Jahre zurückblickt. Alfons widmet sich am 16.02. im Neubausaal in Schwäbisch Hall dem Geheimnis seiner Schönheit und Gerd Dudenhöffer spielt am 22.02. in Tauberbischofsheim aus 30 Jahren Heinz-Becker-Programmen.

Michl Müller, 18.01.19, 20 Uhr, Stadthalle, Lauda Königshofen

Die Wellküren, 08.02.19, 19.30 Uhr, Stadthalle, Künzelsau Urban

Priol, 09.02.19, 20 Uhr, Kultura, Öhringen

Alfons, 16.02.19, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall

Gerd Dudenhöffer, 22.02.19, 20 Uhr, Stadthalle, Tauberbischofsheim,

www.ax-t.de