Den Olchis kann es gar nicht dreckig genug sein, sie lieben Müll und Unrat. Ihren Urlaub verbringen sie dieses Jahr in Gammelsberg und treffen dort den Bürgermeister und seine Familie. Sie besuchen auch Professor Brausewein, der an einer Zeitmaschine arbeitet. Mit dieser Maschine wollen sie in die Zukunft reisen, um herauszufinden, wie man das Müllproblem lösen kann. Allerdings scheitert der erste Versuch und sie landen stattdessen in der Vergangenheit, genauer gesagt im Römischen Reich zur Zeit von Kaiser Nero. Nach ihrer Rückkehr gelingt ihnen dann der zweite Versuch: Sie reisen ins Jahr 2224 und finden eine Lösung für das Müllproblem. Eine spannende Reise mit Liedern für die ganze Familie. Das Stück wurde vom Olchis-Erfinder Erhard Dietl extra für die Aufführung im Reutlinger Wasenwald geschrieben und überzeugt mit seiner bunten Spielfreude.

»Hurra, die Olchis kommen!«, bis So. 11. August, 15 Uhr, Naturtheater, Reutlingen,

www.naturtheater-reutlingen.de