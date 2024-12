"Hurra, wir spielen ein Konzert"- Kinderkonzert in Neresheim

»The Twiolins« verwandeln den Konzertsaal in ein Geschichtenland für Kinder und Familien: Das Musiker-Geschwisterpaar Marie-Luise und Christoph Dingler präsentiert sein Programm »Hurra, wir spielen ein Konzert« und bringen Kinderaugen zum Leuchten. Mit ihrem Programm für Kinder wollen die »Twiolins« auch junge Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern und ihnen die Freude an der Musik vermitteln. Das Konzert basiert auf dem Kinderbuch von Marie-Luise Dingler. Das Buch erzählt die Geschichte zweier musizierender Freunde, die gegen alle Zweifel und Widerstände ihren Traum vom großen Auftritt verwirklichen. Dazu verwandeln sich »The Twiolins« in Igel und Eichhörnchen und machen die Geschichte erlebbar für Groß und Klein - für Zuhörer zwischen 4 und 99 Jahren. Auf dem Programm stehen ausgesuchte Werke der Klassik, die besonders bei Kindern gut ankommen.

So. 19. Januar, 15 Uhr, Härtsfeldhalle Neresheim,

www.neresheim.de