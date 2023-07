Huub Dutch Duo in Mosbach

»Life is fine when you‘re on a Wäscheleine!« heißt das aktuelle Programm des Huub Dutch Duos. Musik-Entertainment vom Feinsten mit Huub Dutch am Flügelhorn und dem Wäscheleinophon, stoisch begleitet von seinem Partner Chris Oettinger am Piano. Jazzig und swingend decken die Beiden Musiker und Sänger mit ihrem Programm das komplette Spektrum von Blues und Swing bis zu New Orleans Jazz ab und würzen das Ganze mit Songs aus den Bereichen Chanson, Boogie, Soul, Pop, Latin-Jazz und Bossa Nova. Je nach Situation und Stimmung improvisieren sie und passen ihr Programm ab. 2021 wurde das Duo mit dem Kleikunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet, in ihrer Begründung sagte die Jury: Die beiden machen sich auf der Bühne ihren Spaß. Aber sie denken stets daran, warum sie auf der Bühne stehen: fürs Publikum.« cw

Fr. 1. September, 20 Uhr, Hospitalhof, Mosbach, (bei schlechtem Wetter in der Alten Mälzerei Mosbach), www.mosbach.de