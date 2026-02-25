I Dolci Signori, 15.03.26

Nach dem Erfolg der Italo-Pop-Musicals »Azzurro« und »AzzurroDue« startet das vergnügliche Vespa-Abenteuer mit »AzzurroTre« in die dritte Runde nur dass die Vespa gerade in Reparatur ist und Rocky, Frauke und Gianni sich zunächst im Dschungel der Deutschen Bahn verheddern. Ziel ist Bibione, der Ort, an dem Italien und Deutschland sich küssen. Auf ihrer wilden Reise geraten sie in absurde Situationen, treffen alte Bekannte wie Olli und den Traumschiffkapitän oder neue Figuren wie Italo-Pop-Ikone Giannana Ninnana. Europas erfolgreichste Italo-Popband »I Dolci Signori« sorgt mit Klassikern wie »Azzurro«, »Ti amo« oder »Più bella cosa« für Stimmung und italienisches Lebensgefühl.

I Dolci Signori, So. 15. März, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de