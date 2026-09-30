I Hired A Contract Killer in Aalen, 09.10.26

Henri Boulanger scheint vom Pech verfolgt: Nach seiner fristlosen Kündigung sieht er keinen Ausweg mehr und will sterben. Doch selbst das misslingt ihm. Der Strick reißt, der Versuch mit Gas scheitert – und Henri bleibt am Leben. Schließlich engagiert er einen Auftragskiller, der die Sache für ihn erledigen soll. Dann nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung. Nach einigen Schnäpsen fasst Henri erstmals den Mut, eine Frau anzusprechen. Er lernt die Blumenverkäuferin Margaret kennen und entdeckt plötzlich neue Lebensfreude. Doch sein Auftrag lässt sich nicht so einfach rückgängig machen: Der Killer hält sich an seine Abmachung. Aus der Tragikomödie über einen Mann, der sterben will, wird eine Geschichte über Zufall, Liebe und die Lust am Leben.

Fr. 9. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, wlb-esslingen.de