ich sehe was / was du nicht siehst, ab 5.10.25. in Aalen

Da ist so eine Erinnerung, die weit zurückliegt. Er hat sie über die Jahre ab und an erzählt und dazwischen lag Zeit. Viel Zeit, in der er sich verändert hat… Ein Sommerabend, eine Hausparty und Flaschendrehen mit Zungenkuss. Und danach zu zweit im Zimmer und alle denken, da war was. Mit Anfassen, Lust und ekstatischer Vorfreude – aber so war es nicht. Wie kann eine Gesellschaft Menschen unabhängig vom Geschlecht vor Übergriffen schützen? Wie lässt sich gegen patriarchale Vorurteile vorgehen, die Täter in die Karten spielen und Freunde und Angehörige von Geschädigten verunsichern? Sergej Gößners »ich sehe was / was du nicht siehst« bietet vielfältige Perspektiven auf ein Thema, das allzu oft aus Scham verschwiegen wird. Gößner ist bekannt dafür, einen leichten Zugriff zu schweren Themen zu finden, ohne ihnen die Wichtigkeit abzusprechen.

ich sehe was / was du nicht siehst, ab So. 5. Oktober, 20 Uhr, Altes Rathaus, Aalen, www.theateraalen.de