Icotek rockt 2026: Milow, Maël & Jonas, Shark und Turbomanés bringen Eschach zum Beben

Am Samstag, den 11. Juli, findet bereits zum dritten Mal das Open-Air-Festival »icotek rockt« in Eschach bei Schwäbisch Gmünd statt. Auf der Bühne steht in diesem Jahr mit »Milow« einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter Europas und präsentiert sein Album »Boy Made Out of Stars«. Mit Hits wie »You Don’t Know«, »Ayo Technology«, »Howling At The Moon«, »Whatever It Takes« und »ASAP« begeistert Milow Fans weltweit. Seine nahezu ausverkaufte Tournee 2025 wurde zu einem gefeierten Triumphzug und unterstreicht erneut die besondere Stellung des belgischen Künstlers in der internationalen Musikszene. Als Co-Headliner treten »Maël & Jonas« auf, deren Karriere 2020 bei »The Voice of Germany« begann. Inzwischen haben sie zwei Alben veröffentlicht und sind derzeit auf ihrer fünften Headline-Tour unterwegs. Ihre energiegeladenen Performances verbinden gefühlvollen Gesang mit packender Bühnenpräsenz. Support am Samstagabend liefern die Rockband »Turbomanés« sowie die regional bekannte Coverband Shark. Die Turbomanés aus Schwäbisch Gmünd sind die Nachfolgeband der legendären Manés und bringen frischen Turborock, massenhaft Kulthits und ihr neues Album auf die Bühne. Vom ersten Ton an sorgen sie für Vollgas und eine packende Live-Atmosphäre. Die beliebte Coverband Shark rundet den Abend mit einer explosiven Mischung aus aktuellen Chart-Hits, mitreißenden Partysongs und unvergesslichen Rockklassikern ab. Das Festival »icotek rockt« bietet damit ein abwechslungsreiches Line-up für alle Musikliebhaber.

icotek rockt, Sa. 11. Juli, 17 Uhr, Firmengelände icotek Eschach, www.icotek-rockt.de