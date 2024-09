ie ultimative Sound-Explosion: Das London Symphonic Rock Orchestra 2025 live in Stuttgart

Im Herbst 2025 kommt das London Symphonic Rock Orchestra mit insgesamt 20 Konzerten nach Deutschland und in die Schweiz!

Als Sound-Pioniere verschmelzen die Performer:innen des London Symphonic Rock Orchestra die unbändige Kraft des klassischen Klangkörpers mit innovativer Technologie. In mitreißender Manier und ganz im Spirit des rauen, rebellischen Rocks liefern sie spektakuläre Live-Shows mit ikonischen Rock-Hits u.a. von AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Guns N‘ Roses, Evanescence, Motörhead, Foo Fighters, Rage Against The Machine, System of a Down und vielen mehr! Am Freitag, den 28. November 2025, überzeugen die einzigartigen Musiker im LKA Longhorn in Stuttgart.

Tickets gibt es ab sofort auf www.myticket.de und sowie an ausgewählten Vorverkaufsstellen.

Das London Symphonic Rock Orchestra ist ein Ensemble aus 12 klassisch ausgebildeten Künstler:innen, deren Liebe zur Rockmusik und deren immenses Talent sie verbindet. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 begeistert dieses einzigartige Orchester das Publikum weltweit. Das London Symphonic Rock Orchestra hat bereits mehr als 200 Shows vor über 400.000 Fans gespielt und mit zahlreichen prominenten Künstler:innen gemeinsam die Bühnen gerockt, darunter die Trevor Horn Band und Queen Machine.

Wie Rock-Warriors erscheinen die Musiker:innen auf der Bühne, die in einen mit Kerzen erleuchteten Fantasiewald verwandelt wird. Das London Symphonic Rock Orchestra fesselt die Fans mit seiner hypnotisierenden Performance und einer elektrisierenden Atmosphäre und zieht sie mit seiner überwältigenden Sound-Gewalt in Bann.

Das Publikum darf sich auf neu interpretierte Best-Of-Hits der berühmtesten internationalen Rock-Legenden freuen und erlebt einen Abend voller explosiver Orchester-Energie, mit der das London Symphonic Rock Orchestra die Bühne beben lässt!