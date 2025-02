Kolping-Musiktheater präsentiert ab 21. Februar "Im weißen Rössl"

»Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür« – und es geht turbulent zu: Mit der Ankunft der Urlauber im Hotel »Im weißen Rössl« gerät das Liebeskarussell kräftig in Schwung. Kellner Leopold ist aussichtslos in seine Chefin Josepha verliebt, die Wirtin hingegen schwärmt für den treuen Stammgast Dr. Siedler, dem sie stets das beste Zimmer reserviert. In diesem Jahr quartiert der tief gekränkte Leopold dort aber den bärbeißigen Berliner Fabrikanten Giesecke und seine Tochter Ottilie ein. Giesecke findet schnell eine neue Quelle der Aufregung, denn mit Sigismund Sülzheimer erscheint der Sohn seines Prozessgegners als weiterer Hotelgast. Der knausrige Professor Hinzelmann und seine Tochter Klärchen komplettieren die Ferientruppe. Das Kolping-Musiktheater zeigt 2025 an sechs Terminen das Singspiel frei nach Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg.

Premiere am Fr. 21. Februar, 20 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd,

kolping-musiktheater.de