Immer wieder Schlager in Bad Mergentheim

Erstmalig präsentieren Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack eine eigene Konzerttournee mit Live-Band und interessanten Gästen. Die Tour führt die Musiker quer durch das Land. Die Show bietet ein abwechslungsreiches Musik-Programm, ein bunter Mix der schönsten deutschen Schlagern. Zudem werden Star-Gäste werden in das Programm integriert. »Anna-Carina und ich sind von Anfang an mit auf der Bühne, wir holen die Gäste auf die Bühne und werden mit Ihnen musizieren«, so Mross. wol

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Fr. 21. April, 19.30 Uhr, Großer Kursaal, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de