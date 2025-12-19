Immersive Reise durch Vivaldis Jahreszeiten, 03.01.26

2025 feiert Antonio Vivaldis bekanntestes Werk „Die Vier Jahreszeiten“ 300-jähriges Jubiläum. 1725 uraufgeführt, gehört es zu den beliebtesten Stücken der Musikgeschichte. Frühling, Sommer, Herbst und Winter werden virtuos, stürmisch, aber auch zart und leise musikalisch dargestellt. Nach der Premiere 2025 in der Münchner Isarphilharmonie ist das Projekt im Januar 2026 erstmals in Stuttgart zu erleben. In faszinierenden Lichtinstallationen und aufwändigen Videoanimationen wird das Meisterwerk immersiv erlebbar gemacht. Live gespielt vom Münchener Kammerorchester und der Geigerin Clarissa Bevilacqua, taucht das Publikum in Vivaldis Klangwelten ein. Modernste Technologien verbinden Bild und Ton zu einer einzigartigen Atmosphäre, in der die Kräfte und Stimmungen der Jahreszeiten hautnah erfahrbar werden.

Vivaldis Vier Jahreszeiten, Sa. 3. Januar, 18 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.stuttgartkonzert.de