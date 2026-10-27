In Extremo unplugged in Stuttgart, 13.11.26

Nach der sommerlichen Burgentour schlagen In Extremo leisere Töne an. Sechzehn Jahre nach dem ersten erfolgreichen Akustikprojekt kehrt die Band wieder zu einem besonderen Konzertkonzept zurück. Statt Pyrotechnik und großer Rockshow stehen diesmal Atmosphäre, musikalische Feinheiten und intime Klänge im Mittelpunkt. Die Musiker präsentieren bekannte Klassiker, selten gespielte Stücke und überraschende Neuinterpretationen in akustischen Arrangements. Dabei zeigt sich die Experimentierfreude der Band, die seit ihren Anfängen musikalische Grenzen auslotet. Für zusätzliche Klangfarben sorgen Oliver Satyr und Niel Mitra von Faun sowie Geiger Justin Ciuche.

In Extremo unplugged, Fr. 13. November, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, musiccircus.de