inblue in Öhringen, 04.12.25

Die Band »inblue« um den Gitarrisen/Bassisten Roland »Lou« Hank bringt ständig neue Konstellationen aus lokalen und überregionalen Musikerinnen und Musikern zusammen um »handmade music« Musik in allen möglichen Stilrichtungen zu präsentieren. Jan Martin & Leo Enders: Die beiden Gitarrenkünstler und Sänger aus Schwäbisch Hall musizieren seit knapp 10 Jahren gemeinsam iunterwegs. Markant ist ihr aufeinander abgestimmtes Gitarrenspiel in Verbindung zum zweistimmigen Gesang.

Do. 4. Dezember, 19 Uhr, Vivo, Öhringen, www.inblue-music.de