Ingo Appelt: Männer nerven stark, 23. März

Ingo Appelt geht mit seinem neuen Programm »Männer nerven stark« auf Tour, um seinen Zuschauern mit dem verbalen Vorschlaghammer zweieinhalb Stunden lang den Alltag auszutreiben. Ingo hängt den Maulkorb an den Haken, er ist nicht milder geworden und tanzt auch aktuell unerbittlich auf dem schmalen Grat der Gürtellinie. In »Männer nerven stark« zerlegt Ingo unser Miteinander so wunderbar und gleichzeitig pointiert wie kein anderer. Nichts ist vor ihm sicher – von der Kommunikation zwischen den Geschlechtern bis hin zu kleinen Macken und Mackern.

So. 23. März, 17 Uhr, Engelsaal, Tauber-­bischofsheim, tauberbischofsheim.de