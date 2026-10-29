Inka Meyer: Highway to Health, 28.11.26

Auf dem »Highway to Health« nimmt die Kabarettistin Inka Meyer ihr Publikum mit auf eine humorvolle Suche nach den Wurzeln ihrer Familie, die sie bis nach Pommern führt. Dabei will sie für das körperliche und seelische Wohlbefinden aller Zuschauenden sorgen. Denn wer gesund sein will, muss lachen. Wie heißt es so schön? Lieber 30 Minuten erben als 30 Jahre arbeiten. Auch Inka Meyer hat von ihrer Großmutter so einiges geerbt: Neben funkelnden Augen und sprühendem Witz leider auch ein Immunsystem, das im Kampf gegen Krankheiten eher Pazifist ist. Schon ihr halbes Leben düst die Kabarettistin kometengleich durch das Sonnen- und Gesundheitssystem: Per Anhalter durch die Praxis. So ist das: Unser Schicksal steckt oft in unseren Genen.

Sa. 28. November, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, convenartis.de