Internationale Jazz Lights in Oberkochen

Mit internationalen Top-Acts leuchten die Jazz Lights 2025 wieder auf der Ostalb und begrüßen das Festivalpublikum mit Soul, Funk, Blues und Swing. Der erste Act findet auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim statt, wo die britische Jazzsaxophonistin und Komponistin Emma Rawicz mit ihrem Quartett das Publikum verzaubern wird. Die Newcomerin der Londoner Jazzszene sorgt weltweit für Aufsehen und präsentiert ihr zweites Album »Chroma«. Am 28. März wird die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz dem Blues von Gary Moore, einem der besten und einflussreichsten Gitarristen der Rockgeschichte, Tribut zollen. In dem Programm »Still got the Blues – A Tribute to Gary Moore« wird Siggi Schwarz die Songs im Spirit von Gary Moore neu aufleben lassen und die Besucher der Hammerschmiede in Königsbronn begeistern. Mit der britischen Band »Shakatak« konnten die Organisatoren der Jazz Lights Ikonen der 80er nach Oberkochen holen. Mit einem Mix aus Pop, Jazz und Funk, sowie Hits wie »Easier said than done«, »Nights Birds« und »Down on the street« sorgten sie bereits vor 45 Jahren für volle Tanzflächen. Nun feiert die fünfköpfige Band mit ihrer »Very Best Of«-Tour in Originalbesetzung ihr Jubiläum. Am 5. April dann das große Finale der Jazz Lights mit »The Dee Dee Bridgewater Quartet« und der perfekten Symbiose aus Jazz und Blues. Das aktuelle Programm »We Exist!« geht über die Grenzen des Jazz hinaus und schließt Einflüsse aus dem Blues mit ein. Die renommierte Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater ist bekannt für ihre außergewöhnliche Stimme, ihre unvergleichbare Bühnenshow und ihre musikalische Extraklasse. Seit über vier Jahrzenten versieht die bereits dreifache Grammy-Gewinnerin Standards mit ihrer ganz eigenen Handschrift und wagt unerschrockene Sprünge bei Neuinterpretationen. Der Abend in der Carl Zeiss Kulturkantine verspricht eine musikalische Reise durch die Seele des Jazz.

Expand Foto : Gregor Hohenberg

Emma Rawicz Quartet

Do. 27. März, 20 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim

Siggi Schwarz & Friends

Fr. 28. März, 20 Uhr, Hammerschmiede, Königsbronn

Expand Foto: Shakatak

Shakatak

Fr. 4. April, 19 Uhr, Carl Zeiss Kulturkantine, Oberkochen

The Dee Dee Bridgewater Quartet

Sa. 5. April, 19 Uhr, Carl Zeiss Kulturkantine, Oberkochen

www.jazzlights.de