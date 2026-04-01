Internationales Fest & Reichsstädter Tage: Bunte Sommerevents in der Limes-Stadt Aalen

2026 stehen in Aalen gleich zwei große Stadtfeste auf dem Programm, die das kulturelle Leben der Stadt eindrucksvoll widerspiegeln Am 4. und 5. Juli feiern rund 10.000 Besucherinnen und Besucher beim Internationalen Fest das multikulturelle Miteinander auf der schwäbischen Ostalb. Seit 41 Jahren zählt dieses Wochenende zu den bedeutenden Highlights im Aalener Kulturkalender. Zahlreiche Stände laden dazu ein, kulinarische Spezialitäten und handwerkliche Traditionen aus aller Welt zu entdecken. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik aus verschiedenen Ländern sorgt für lebendige Unterhaltung und schafft Raum für Begegnung und Austausch. Das Fest steht sinnbildlich für das harmonische Zusammenleben von mehr als 120 Nationalitäten in Aalen und macht kulturelle Vielfalt erlebbar. Ein weiteres Highlight folgt vom 11. bis 13. September mit den Reichsstädter Tagen. Drei Tage lang verwandelt sich die Limes-Stadt in eine große Festmeile. Auf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt präsentieren Aalener Sport- und Musikvereine sowie lokale und überregionale Bands ein vielseitiges Programm. Über 100 Stände sorgen für kulinarische Vielfalt und laden zum Bummeln und Genießen ein. Eröffnet wird das traditionsreiche Stadtfest am Freitag, 11. September, um 19 Uhr auf dem Gmünder Torplatz.

Internationales Fest, Sa. 4. Juli, 18 bis 1 Uhr & So. 5. Juli, 11 bis 19 Uhr, Marktplatz,

Reichsstädter Tage, Fr. 12. bis 14. September, Eröffnung am Freitag um 19 Uhr auf dem Gmünder Torplatz, Innenstadt Aalen,

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