Internationales Feuerwerksfestival in Ostfildern

Bei den »Flammenden Sternen« in Ostfildern werden die Besucher Jahr für Jahr Zeugen von etwas, das eigentlich unmöglich ist: Millionen von Funken tanzen am Himmel artig im Takt der Musik, ändern im Flug Form und Farbe und verglühen wie auf Knopfdruck, wenn ihr Part in der himmlischen Choreographie vorüber ist. Im August meldet sich das beliebte Festival wieder mit jede Menge Feuerkraft zurück. Das Herzstück der Flammenden Sterne, die atemberaubenden Musikfeuerwerke, werden auch dieses Jahr wieder von einem abendfüllenden Rahmenprogramm flankiert. Um das sommerliche Festival-Feeling auf dem Veranstaltungsgelände perfekt zu machen spielt auf verschiedenen Bühnen Livemusik, im Parkgelände sind Feuerkünstler und Comedy-Artisten unterwegs und in der Lounge-Area gibt’s Cocktails und entspannte Musik.

19. »Flammende Sterne«, Fr. 25. August bis So. 27. August, jeweils ab 18 Uhr, Scharnhauser Park, Ostfildern, flammende-sterne.de