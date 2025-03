Interview mit Stefan Danziger (SPASSIX Heilbronn am 3.4.25)

In seinem neuen Programm beschäftigt sich Comedian Stefan Danziger mit der Geschichte Osteuropas – fundiert recherchiert, messerscharf analysiert und mit einer ordentlichen Portion Humor. Im Interview spricht der Comedian, der bei der SPASSIX Comedy-Nacht in Heilbronn am 3. April auftritt, über skurrile historische Fakten, seine Kindheit in der Sowjetunion und darüber, warum Humor ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit ist.

In deinem neuen Programm beschäftigst du dich unter anderem mit der Geschichte Osteuropas. Was war deine skurrilste Entdeckung bei der Recherche?

Da gab es einige schräge Dinge – aber besonders hängen geblieben ist mir, dass bis ins späte Mittelalter Menschen aus Osteuropa in Europa als Sklaven gehandelt wurden. Oder dass Iwan der Schreckliche tatsächlich Queen Elisabeth von England heiraten wollte! Am Ende war er sieben Mal verheiratet – seine Exfrauen hatten allerdings selten ein langes Leben. Solche Geschichten schreien danach, erzählt zu werden.

Inwieweit prägt deine Kindheit in der Sowjetunion deinen Blickwinkel auf diese geschichtlichen Ereignisse?

Die Kindheit in der Sowjetunion war als kleiner Deutscher kein Zuckerschlecken. Aber sie hat mir geholfen zu verstehen, wie die Denkweisen im Osten – besonders in Russland – funktionieren. Dieses Verständnis beeinflusst natürlich meinen Blick auf Geschichte und Politik bis heute.

Wie wichtig ist Humor bei der Aufarbeitung der Vergangenheit?

Humor schafft den nötigen Abstand, um Geschichte neu zu betrachten – gerade wenn es um große Namen und „wichtige“ Persönlichkeiten geht. Viel zu oft – und leider wieder ganz aktuell – werden historische Fakten verzerrt, um politische Handlungen wie einen Einmarsch ins Nachbarland zu rechtfertigen. Humor kann da entlarvend wirken und hilft, Dinge kritisch zu hinterfragen.

Deinen Followern gibst du in den sozialen Medien oft kleine „History Snacks“ auf den Weg. Welches Ziel verfolgst du dabei?

Ehrlich gesagt: Ich mache das hauptsächlich für mich – als Recherchehilfe und Gedächtnisstütze. Wenn ich dabei ein paar Leuten nebenbei ein bisschen osteuropäische Geschichte näherbringen kann, freut mich das natürlich. Und wenn dann auch noch etwas hängen bleibt, ist das ein schöner Nebeneffekt.

Wie blickst du auf die aktuelle politische Lage in Deutschland und der Welt?

Das ist schwierig einzuschätzen – dafür gibt es Menschen, die da viel tiefer drinstecken. Aber was aktuell passiert, ist definitiv ein massiver Umbruch. Ich glaube, wir können die Konsequenzen davon heute noch gar nicht richtig erfassen.

Wie hält dich das Vatersein auf Trab?

Oh sehr! Es ist herausfordernd, anstrengend, witzig – und gleichzeitig unglaublich erfüllend. Ich lerne täglich dazu, nicht nur über das Elternsein, sondern auch über mich selbst.

Am 3. April sieht man dich bei der SPASSIX Comedy-Nacht in Heilbronn. Worauf freust du dich besonders?

Ich freue mich darauf, durch die vielen kleinen Auftritte verschiedene Ecken von Heilbronn kennenzulernen. Das ist das Schöne an solchen Formaten – man kommt rum, erlebt die Stadt, trifft unterschiedliche Menschen. Das macht’s besonders.

SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn

Termine: Do. 3. April, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, letzte Show startet um 22 Uhr

Tickets: 26 € im Vorverkauf als E-Ticket auf der Homepage, bei allen teilnehmenden Lokalen, bei der Tourist Info Heilbronn und bei Buch und Papier Chardon in Neckarsulm. 30 € an der Abendkasse (falls noch verfügbar). E-Tickets und alle Infos unter www.spassix.de. Hier geht es zum E-Ticket.