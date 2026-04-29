Ioanna Solomonidou, 17.05.26

Ioanna Solomonidou stammt aus einer Musikerfamilie und wuchs in Thessaloniki auf. Nach einem Studium am Kasachischen Nationalkonservatorium zog es sie nach Stuttgart an die HMDK, wo sie ihr Studium 2016 mit Auszeichnung beendete. Als Pianistin spielte sie schon in jungen Jahren mit unterschiedlichen Orchestern. Als Organistin nahm siean verschiedenen internationalen Wettbewerben teil und wurde mehrfach ausgezeichnet. Heute ist sie als Solo- und Kammermusikorganistin tätig. Sie verfügt über ein breites Repertoire, das sich über verschiedene Epochen und Stile erstreckt. Ihre Leidenschaft ist die deutsche romantische Orgelmusik.

Ioanna Solomonidou, So. 17. Mai, 17 Uhr, Stadtkirche Ellwangen, ellwangen.de