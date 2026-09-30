Irish Folk Festival in Heidenheim, 21.10.26

Seit 53 Jahren bringt das Irish Folk Festival die musikalische Tradition der Grünen Insel auf die Bühnen Europas. Auch die aktuelle Tour setzt auf Vielfalt: Vier ganz unterschiedliche Acts zeigen, wie lebendig und wandelbar irische Folkmusik ist. Mit dabei ist Brian Leach, der auf dem Hammered Dulcimer traditionelle Melodien mit Improvisation verbindet. Brian Haitz und Brendan Mulholland begeistern als Duo mit Flöte, Gitarre und Gesang. Die junge Formation Astro Bloc verbindet zwei Fiddles mit treibenden Rhythmen und moderner Energie. Für einen besonders rauen Abschluss sorgt The Outcast Crew mit Irish Trad-Punk und kraftvollem Folkrock.

Irish Folk Festival, Mi. 21. Oktober, 20 Uhr, Konzerthaus, Heidenheim, www.locations-hdh.de