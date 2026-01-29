Irish Heartbeat: Am Puls des Irish Folk, 25.03.26

Die Iren sind bekannt für ihr großes Herz, ihre Geselligkeit, ihren Witz und ihre Leidenschaft – beste Voraussetzungen für ein Land voller großartiger Geschichtenerzähler, Tänzer, Sänger und Musiker. Besonders rund um den St. Patrick’s Day schlägt das Herz Irlands höher, wenn Irish Folk Hochkonjunktur hat. Die Tour »Irish Heartbeat« bringt seit 37 Jahren sowohl klassische als auch innovative Elemente der irischen Musik auf die Bühne und verbindet Menschen weltweit durch die Kraft der Kultur. Zu einem authentischen St. Patrick’s-Day-Erlebnis gehören nicht nur mitreißende Musik, sondern auch liebevoll dekorierte Hallen, typische irische Speisen und Getränke.

Irish Heartbeat Festival, Mi. 25. März, 20 Uhr, franz. K, Reutlingen, franzk.net