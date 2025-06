Iron Maiden rocken den Wasen, 26.07.25

Die Metal-Legenden von Iron Maiden feiern ihr 50-jähriges bestehen mit ihrer großen »Run For Your Lives World Tour«. Die von Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band, hat ihren Fans zur Feier dieses großen Jubiläums eine ganz besondere Setlist versprochen, die sich über die neun Studioalben von »Iron Maiden« bis »Fear Of The Dark« erstreckt, zusammen mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten. Leadsänger Bruce Dickinson betont: »Das ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und ein Jubeln in deine Kehle zaubern wird. Wenn du uns schon einmal gesehen hast, kannst du dich bereit machen, dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wenn du uns noch nie gesehen hast: Worauf zur Hölle wartest du? Dies ist deine Chance, herauszufinden, was du verpasst hast! Iron Maiden wird euch definitiv kriegen.«

Iron Maiden, Sa. 26. Juli, 19 Uhr, Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.stuttgart-live.de