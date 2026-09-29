Italian Touch in Heidenheim, 17.10.26

Das Trio Italian Touch lässt musikalische Perlen der 1950er- und 1960er-Jahre neu erstrahlen. Im Mittelpunkt steht das virtuose Akkordeonspiel des sizilianischen Musikers Salvatore La Ferrera, der kürzlich im französischen Montargis zum Weltmeister im Jazz-Akkordeon gekürt wurde. Gemeinsam mit dem italienischen Gitarristen und Sänger Simone Magliozzi bildet er das swingende Fundament des Ensembles. Magliozzi überzeugt dabei nicht nur an der Gitarre, sondern auch mit charismatischem Gesang. Saxophonist Andreas Holdenried ergänzt das Trio mit seinem warmen, lyrischen Ton. Auf dem Programm stehen selten gespielte Werke von Astor Piazzolla und Fred Bongusto.

Italian Touch, Sa. 17. Oktober, 19 Uhr, Stadtbibliothek Heidenheim, jazz-heidenheim.de