Italienische Nacht mit I Dolci Signori, 05.06.25

I Dolci Signori und ihre italienischen Welthits sind ein Programm, das es so sicherlich kein zweites Mal gibt. Jeder, der sie kennt, möchte sie wiedersehen, und jeder, der sie nicht kennt, sollte sie unbedingt ­kennenlernen. Nicht umsonst spielt diese außerordentlich erfolgreiche Gruppe seit über 23 Jahren auf den schönsten Festivals in Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus. Ausnahmslos überall sorgen sie für einen wunderbaren, erfolgreichen Abend mit einem ­außerordentlich glücklichen Publikum! Die Besucher dürfen sich auf ­eine einzigartige Auswahl der schönsten italienischen Popsongs der letzten Jahrzehnte freuen, verpackt in ein besonders unterhaltsames und kurzweiliges Bühnenprogramm. Unvergessliche Hits von Eros ­Ramazzotti, Zucchero, Adriano Celentano, Al Bano Carrisi, den neapolitanischen Barden Renato Carosone und Cantautori sowie Lucio Dalla dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Do. 5. Juni, 20 Uhr, Burg Wertheim, www.wertheim.de